طريق الأهلي في أفريقيا.. شحاتة مرشحًا لقيادة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي النجم الساحلي وضع المدرب حسن شحاتة ضمن الأهداف؛ لقيادة فريق "جوهرة الساحل" خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "tunisie-foot" في نسختها الفرنسية، فإن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي بدأ بالبحث عن بديل للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وأضافت الصحيفة التونسية، اليوم الخميس، أن حسن شحاتة من الممكن أن يكون بديلاً لجاريدو، فمن المتوقع أن يغادر المدرب المصري إلى تونس للاجتماع مع رئيس النجم من أجل التفاوض على قيادة الفريق.

وكانت آخر محطات حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق مع فريق بتروجت في موسم (2016-2017) قبل أن يرحل عن الفريق البترولي في نفس الموسم.

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صحيفة "الصباح" التونسية كانت قد ذكرت منذ ساعات أن رضا شرف الدين اجتمع مع جاريدو لمدة تقارب ثلاث ساعات للاتفاق على فسخ العقد بالتراضي.

وكانت الفترة الماضية شهدت توترًا في العلاقة بين جاريدو، وإدارة النجم وتحديدًا عقب مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فيصل خليفة رئيس فرع كرة القدم بنادي النجم الساحلي كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن رئيس النادي التونسي قد يكون دخل في مفاوضات سرية مع حسن شحاتة.

وتولى جاريدو الإدارة الفنية للنجم منذ الموسم الحالي، وقاده للوصول إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تصدر المجموعة الثانية بـ12 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

قرعة دوري الأبطال والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء في القاهرة أسفرت عن مواجهة النجم لنظيره الوداد البيضاوي المغربي في دور الثمانية على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في دور نصف النهائي.