مدرب المنتخب السابق: عرضت تريزيجيه على سيلتا فيجو قبل أستون فيلا

قال ميشيل سلجادو المدرب المساعد السابق للمنتخب الوطني، ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق، أنه عرض محمود حسن تريزيجيه على نادي سيلتا فيجو قبل رحيله عن صفوف قاسم باشا التركي إلى أستون فيلا.

وأضاف سلجادو في تصريحاته لموقع "ذا ناشيونال" الإماراتي: "عرضت تريزيجيه على نادي سيلتا فيجو، وحاولت جعل النادي يوقع معه، هو لاعب جيد ولديه امكانيات

جيدة".

وتابع:" لكن استطاع استون فيلا التوقيع معه في النهاية، الدوري الإنجليزي أصعب من الدوري الإسباني بالطبع، لكنك تستطيع رؤية ما يقدمه محمد صلاح، وتريزيجيه الأن، بالطبع صلاح في مستوى آخر، لكن تريزيجيه وصل للتو إلى إنجلترا، وأنا واثق في نجاحه بدون شك حول ذلك

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الأمر".

وأنضم تريزيجيه لصفوف أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا، في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل ٨.٧٥ مليون جنيه إسترليني.

وشارك النجم الدولي تريزيجيه في ٢٨ مباراة مع فريقه بجميع المسابقات الإنجليزية، نجح في تسجيل ٤ أهداف وصناعة هدفين.

كما ساهم تريزيجيه في صعود فريقه إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة بنصف النهائي أمام ليستر سيتي، بصناعة أحمد المحمدي، ليتأهل الفيلانز إلى النهائي ويواجه مانشستر سيتي.