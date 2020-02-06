حمد الله يقود تشكيل النصر لمواجهة الفتح فى الدورى السعودى

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الفتح، في المباراة التي تنطلق في الخامسة والربع مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء تشكيل النصر لمواجهة الفتح كالأتى : حراسة المرمى : براد جونز. خط الدفاع : سلطان الغنام، مايكون بيريرا، نايف الماس، Advertisements عبدالرحمن العبيد. عبدالرحمن العبيد. خط الوسط : مختار علي، بيتروس ماتيوس، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط، أحمد موسى. خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله. وعلى دكة البدلاء : وليد عبدالله، عبدالاله العمري، عبدالعزيز الدوسري، عوض خميس، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، أيمن يحيي، يحيي الشهري، عبدالرحمن الدوسري.

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