بيراميدز يتواجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب فرق المسابقة المحلية بـ26 نقطة، ويسعى الفريق لإيقاف قطار الأهلي الذي يسير بسرعة كبيرة هذا الموسم، خاصةً وأن الفريق سيلعب بمعنويات مرتفعة بسبب التفوق الملحوظ في المواجهات السابقة بين الفريقان. الملحوظ في المواجهات السابقة بين الفريقان. سيتغيب عن الشياطين الحُمر أمام بيراميدز الرباعي حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير ورمضان صبحي بداعي الإصابات، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني رينيه فايلر على ذات الأسماء المُعتاد عليها في المباريات السابقة. أن يعتمد المدير الفني رينيه فايلر على ذات الأسماء المُعتاد عليها في المباريات السابقة. تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي

عمرو السولية – أليو ديانج

حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان

مروان محسن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف افشة رابط ماتش الاهلي Online مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.