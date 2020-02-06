بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي، الساعة 7:30 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أون سبورت بتعليق محمد الكواليتي.

وضمت قائمة بيراميدز: في حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور وفي خط الدفاع: رجب بكار- أحمد

أيمن منصور - علي جبر - عبدالله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون، وفي خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة، وفي خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي "أفشة"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

علمًا بأنّ الأهلي يحتل المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد نقاط 36، أما بيراميدز يحتل المركز الخامس برصيد نقاط 26.