تغيير موعد غلق باب الإنتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن موعد إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية قبل الموسم الجديد. وكان الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي ذكر أن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2020/2021، سينطلق يوم الثامن من أغسطس 2020. الإنجليزي 2020/2021، سينطلق يوم الثامن من أغسطس 2020. وقام المسئولين عن الأندية في الدوري الإنجليزي بالتصويت اليوم على تغيير موعد إغلاق نافذة الإنتقالات الصيفية، ليصبح في الخامسة مساء الأول من سبتمبر. إغلاق نافذة الإنتقالات الصيفية، ليصبح في الخامسة مساء الأول من سبتمبر. وكان الموعد القديم لغلق باب الإنتقالات الصيفية هو مع إنطلاق المباراة الأولى في الموسم الجديد للبريميرليج، وهو ما كان يلقى إعتراضات واسعة من الأندية الإنجليزية.

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