بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة بيراميدز فريق الأهلي في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الاربعاء 5-2-2020، والمؤجلة من يوم 18-1-2020.

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “محمد الكواليني”، ستنطلق في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على” استاد القاهرة الدولي”.

يدخل بيراميدز المباراة منتعشًا بتحقيق الفوز في اخر 4 مباريات خاضها الفريق في مسابقتي الدوري المصري، كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد انتصر على “نادي مصر ومصر المقاصة” في الدوري المصري وصعد إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، كما فاز على فريقي “إف سي نواذيبو وإينوجو رينجرز” في الكونفيدرالية، وتأهل إلى دور ثمن النهائي على رأس المجموعة برصيد 15 نقطة.

ويطمح الفريق في إيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية.

ويفقتد بيراميدز جهود النجم الأول للفريق “عبدالله السعيد” الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة “نادى مصر” والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، ويعتبر السعيد من اهم لاعبي الفريق حيث يتصدر جدول ترتيب هدافين الدوري برصيد 12 هدف.

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على الجانب الآخر يسعى الأهلي متصدر الدوري العام إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات وتحقيق الفوز الـ13 على تواليًا، والوصول إلى النقطة 39.

وتمثل مباراة بيراميدز الليلة تحدي خاص لنجوم الأهلي الذين لم يسبق لهم الفوز على “بيراميدز”، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تمت إقالة الأورجوياني “مارتن لاسارتي”.

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بيراميدز – الأهلي

???? ملعب الدفاع الجوي (القاهرة – مصر)

???? الدوري المصري – الجولة الـ16

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش)