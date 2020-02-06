رياضة | بعد إهمال فالفيردي.. نجم جديد يلمع في برشلونة مع المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إهمال فالفيردي.. نجم جديد يلمع في برشلونة مع المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية اليوم أهمية نجم لامع في شباب برشلونة ينتظر فرصة الظهور مع المدير الفني الحالي كيكي سيتين ، بعد أن أهمله إرنيستو فالفيردي.

ووفقا لشبكة "كادينا سير": "أليكس كويادو ، مناضل دائما في برشلونة، قبل 6 سنوات كان عليه أن يسافر إلى روسيا للعب بطولة مع صغار الماسيا ، بنفس الوقت جدته كانت مريضة , اليكس وعد بالفوز والعودة وحدث ، لقد فاز وعاد ولكن جدته ماتت بالفعل".

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وتابعت: " كويادو بعمر 6 سنوات .. انفصل والده عن والدته .. استمر بالعيش مع عائلة والدته ...هم كل ما يملك، جده كان يوفر 100 يورو لأجل السفر ومشاهدة كويادو بكل المناسبات".

واختتمت الإذاعة: "الآن كويادو يبدأ رحلة النضال للفوز بمركز مع كيكي سيتين".