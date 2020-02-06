رياضة | رونالدو: عمري البيولوجي 25 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: عمري البيولوجي 25 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس أنه يتطلع للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه الكروي.

وقال رونالدو لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "كنت أرغب دائمًا في أن أصبح لاعب كرة قدم محترف".

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وأضاف رونالدو: "عندما كنت صغيرًا، ظننت أنني سأصطاد في ماديرا في سن الـ35.. لم يخطر ببالي مطلقًا أنني سألعب في الأماكن التي لعبت فيها، وأفوز بما فزت به.. هدفي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا السادس لي، وهذا ممكن في يوفنتوس، نعلم أن الأمر يعتمد على العديد من العوامل.. لكن هذا ممكن لأن لدينا فريق جيد، علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة".

وواصل رونالدو: "أنا في سن الـ35، لكن عمري البيولوجي 25 عامًا، كل عام جديد هو جميل.. خلال الموسم كانت هناك لحظات إيجابية وسلبية، لكن التوازن النهائي إيجابي دائمًا".

وحول أفضل لحظات حياته، أجاب "الدون": "لقد عشت دائمًا لحظات فريدة من نوعها، لكن أفضلها هي ولادة أطفالي".