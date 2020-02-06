رياضة | تأكيداً لـ"الخليج 365 الرياضي" اتحاد الكرة: مباراة القمة فى موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيداً لـ"الخليج 365 الرياضي" اتحاد الكرة: مباراة القمة فى موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موقفه من تأجيل مباراة القمة التى تجمع بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم فى أخر مباريات الدور الأول.

وكانت اثيرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول وجود نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.

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وكان الخليج 365 الرياضي قد أكد قبل بيان الجبلاية بعدم تأجيل اللقاء

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن ، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا.

