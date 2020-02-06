رياضة | ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم عن مفاجأة جديدة بشأن خناقة أسطورة برشلونة ليونيل ميسي عقب الخسارة من فالنسيا قبل جولتين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ALPAIS" أن اللاعبين الذين تشاجرا في برشلونة في وقت سابق هما الأسطورة ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك تير شتيجن.

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وتابعت الصحيفة: "بعد مباراة فالنسيا الأسطورة ميسي كان غاضبا للغاية من الخسارة ومنزعج من تصرفات بعض اللاعبين وهذا ما سبب الشجار مع الحارس الألماني شتيجن".

ويستعد البارسا لمواجهة قوية أمام أتليتك بلباو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.