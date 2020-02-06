رياضة | رسالة جديدة من فايلر بشأن معاري الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من فايلر بشأن معاري الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه المعارين بالعودة إلى النادي مرة أخرى في حال تألقهم مع أنديتهم والظهور بشكل مميز.

ونقل المدرب السويسري إلى عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، بتوجيه رسالة إلى المعارين بأنه يتابعهم عن قرب وتقييم مستواهم.

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وشدد فايلر على عبد الحفيظ بأن اللاعب الذي سيؤدي بشكل مميز في فترة إعارته ويثبت جدارته سيعود مجددًا للأهلي وسيكون له مكان في الفريق.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعار عدد من لاعبيه أبرزهم صلاح محسن ووليد أزارو وحسين السيد وعمار حمدي في يناير الماضي بجانب عدد أخر في الصيف مثل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي.