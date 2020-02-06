رياضة | آلام الظهر تعاود محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلام الظهر تعاود محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية جديدة هناك والاطمئنان على حالته الصحية.

وعاودت آلام الظهر بيبو مجددًا وذلك في أوقات مختلفة خلال ممارسة عمله في النادي الأحمر.

وأجري رئيس الأهلي اتصالات بك من الطبيب الألماني الذي أجري له الجراحة قبل شهور وكذا الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي ثانية بعد خضوع رئيس الأهلي لأحدث أجهزة الاشعة العالمية وأكد على حاجته الي برنامج تأهيلي خاص نفذه الخطيب لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى هناك.

وقام رئيس الأهلي اليوم بزيارة الدكتور ياسر المليجي والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة وعرض عليه الأمر كاملاً، وجاء رأيه بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي خاصة أن هناك تحسن نسبي بعد الإلتزام ببرنامجه العلاجي لذا استقر محمود الخطيب علي السفر إلي باريس وفقا للموعد الذي سيقوم بتحديده مع الطبيب الفرنسي خلال الأيام المقبلة.