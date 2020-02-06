رياضة | خاص.. بريزنتيشن تتوصل لاتفاق مع بيراميدز لنقل مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. بريزنتيشن تتوصل لاتفاق مع بيراميدز لنقل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت شركة بريزنتيشن في التوصل لاتفاق مع مع إدارة بيراميدز، لنقل مباراة الأهلي مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة التي تلعب ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري المصري.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عدم إذاعة المباراة بسبب عدم حصوله على مستحقاته من شركة بريزنتيشن الحاصلة على حق نقل مباريات البطولات المصرية.