رياضة | وزير الرياضة يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في أول اجتماع للمجلس بعد صدور قرار تشكيله من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من "اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، الدكتور حسين عمر أمين أستاذ بجامعة حلوان، المهندس الاستشاري جمال حسن عفيفي، عمر توفيق بلبع رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم سابقًا"، بالإضافة إلى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذي للإستاد، ووليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة، والمستشار ضياء الدرجلي المستشار القانوني للمجلس، وعدد من المستشارين بالوزارة.

بدأ الاجتماع بعرض أجندة المباحثات التي تضمنت تقديم ملخص لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة استاد القاهرة، والموقف الحالي للهيئة، ومشروعات التطوير المقترحة من خلال عرض تقديمي يوضح الأعمال المطلوبة، وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تطوير الصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة والانتهاء منها خلال الوقت المحدد استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر تنفيذها العام المقبل.

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وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إستاد القاهرة أصبح هيئة اقتصادية سيتم إدارته بشكل استثماري لتوفير عوائد ذاتية للإنفاق على الخدمات وتطوير المنشآت الرياضية المتواجدة به، لافتًا إلى الاستفادة من المناطق الخالية المتواجدة داخل هيئة الإستاد من خلال إقامة مشروعات استثمارية عليها خلال الفترة المقبلة بعد الدراسة الوافية من قبل مجلس إدارة الهيئة لتلك المشروعات وأهميتها الاقتصادية.

وطالب وزير الشباب والرياضة بوضع خطة عمل متكاملة الجوانب تحقق الهدفين الاقتصادي والخدمى لهيئة إستاد القاهرة، مع توزيع ملفات العمل على مجلس إدارة الهيئة ويتمثل أبرزها في ملفات "التشغيل والمتابعة والدراسات التسويقية والأعمال الهندسية التطويرية"، مع وضع تصورات مقترحة حول آليات تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المنشآت الرياضية المتواجدة بالإستاد حاليًا، وكذا تصور للمشروعات المقترحة في المساحات الخالية بالإستاد.

واتفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي على عقد اجتماع دورى كل أسبوعين؛ لمناقشة كافة التطورات الخاصة بتشغيل هيئة الإستاد، وأعمال التطوير والمشروعات المقترحة، واتخاذ القرارات المطلوبة في هذا الشأن في ضوء التوجه نحو تطوير هيئة الاستاد لتصبح هيئة رياضية متكاملة بشكل حضاري.