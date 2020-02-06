الامارات | بالفيديو: صديقة كريستيانو رونالدو تهديه مرسيدس جي كلاس احتفاءً بعيد ميلاده

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النجم البرتغالي ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، هدية مفاجئة من صديقته جورجيا رودريغيز، تمثلت بسيارة "جي كلاس" تم ربطها بشريطة حمراء، وذلك احتفاءً بعيد ميلاد رونالدو الـ 35، والذي صادف يوم أمس.
وفاجأت رودريغيز، صديقها رونالدو بوضع السيارة الجديدة وسط الشارع، قبل أن تحتفل برفقة العديد من الأصدقاء بعيد ميلاده.
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