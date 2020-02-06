«كادو» يصل الإسماعيلية وينتظم بمران الدراويش استعدادًا لمواجهة الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الأوغندي باتريك كادو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الجديد، بعد إنهاء إجراءات دخوله للأراضي المصرية.
ووقع اللاعب الدولى على عقود الانضمام لصفوف الدراويش تمهيدا للانتظام بتدريبات الفريق خلال الساعات القليلة القادمة.
وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، انضم كادو لصفوف الفريق في سبيل زيادة الفاعلية الهجومية بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف، الذي نجح في لفت الأنظار منذ أول مشاركة له مع الفريق.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره الزمالك، الأحد المقبل، في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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