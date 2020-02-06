شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يطير إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغادر إلى فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعات هناك للاطمئنان على حالته الصحية.

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جاء ذلك بعدما عاودت آلام الظهر محمود الخطيب في أوقات مختلفة أثناء ممارسة عمله في الأسابيع الماضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أجرى رئيس الأهلي اتصالات بكل من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج في فرنسا، الذي رفض التدخل الجراحي ثانية بعد خضوع رئيس الأهلي لأحدث أجهزة الأشعة العالمية، وأكد على حاجته لبرنامج تأهيلي خاص نفذه الخطيب لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى هناك.

وقام رئيس الأهلي اليوم، بزيارة الدكتور ياسر المليجي، الذي يتابع حالته منذ فترة طويلة وعرض عليه الأمر كاملاً، وجاء رأيه بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي، خاصة أن هناك تحسنا نسبيا بعد الالتزام ببرنامجه العلاجي، لذا استقر محمود الخطيب على السفر إلى باريس وفقا للموعد الذي سيقوم بتحديده مع الطبيب الفرنسي خلال الأيام المقبلة.