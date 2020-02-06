شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تعليمات فنية من كارتيرون للاعبين.. وتدريبات إضافية لـ«زيزو» و«حامد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، ظهر اليوم الخميس، بعد الفوز الذي حققه الفريق، مساء أمس، على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين، أحرزهما محمود علاء وأحمد سيد «زيزو».
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على خوض تقسيمة للفريق في نهاية التدريبات شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، والمقرر لها الأحد المقبل، بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام كارتيرون بمنح تعليمات مباشرة للاعبين أثناء التقسيمة لتوجيههم وتنفيذ المطلوب منهم.
كما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات إضافية لكل من أحمد سيد «زيزو» وطارق حامد بالجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية.
وفضل الجهاز الفني عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب خوضهما لقاء أمس أمام حرس الحدود كاملًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك: تعليمات فنية من كارتيرون للاعبين.. وتدريبات إضافية لـ«زيزو» و«حامد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.