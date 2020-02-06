الأهلي يؤدي مرانه غدًا بدون راحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدا الجمعة، بدون راحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
ووفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.
ويلعب الأهلي اليوم أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدوري، الذي يحتل الأهلي قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة، فيما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد خوض 15 مباراة.
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