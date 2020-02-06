شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام حرس الحدود.. وراحة لثلاثي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين خاضوا مباراة أمس، أمام حرس الحدود، بشكل أساسي تدريبات استشفائية وفك العضلات تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته، ظهر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، غاب محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق، عن تدريبات الفريق بإذن من الجهاز الفني، حيث يغيب اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وحصل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق بسبب معاناته من إجهاد بسيط، وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة بشكل أفضل من الناحية الطبية.

كما حصل محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق، على راحة من التدريبات بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها وأبعدته عن المشاركة في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وسيتم تخصيص برنامج تأهيلي للاعب بداية من مران غد لتجهيزه للمباريات المقبلة.