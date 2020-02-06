لاغازيتا: يوفنتوس والإنتر يدخلان على الخط لضم ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية أنّ ناديي ​يوفنتوس​ و​الإنتر​ دخلا على الخط للتعاقد مع نجم نادي ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ خلال الصيف المقبل.

وأصبح ميسي حديث الصحف فيما يتعلق بسوق الإنتقالات، بعد الأزمة التي إندلعت مؤخرًا مع السكريتير الفني للنادي الكتالوني إريك أبيدال. وكانت صحيفة ذا صن الإنكليزية قد كشفت اليوم أن مانشستر سيتي سيعمل جاهدا إلى ضم النجم الارجنتيني في الصيف المقبل، في محاولة لإستغلال التوتر الذي يعيشه ميسي في برشلونة هذا الموسم، لتأتي صحيفة لاغازيتا وتؤكد إهتمام يوفنتوس والإنتر في الحصول على خدماته.

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