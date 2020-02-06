شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل المتوقع لمباراة النصر و الفتح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره الفتح في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: براد جونز Advertisements الدفاع: عبدالرحمن العبيد، مايكون بيريرا، نايف الماس، سلطان الغنام. الوسط: عبد الرحمن الدوسري، بيتروس ماثيوس، أحمد موسى، جوليانو، نور الدين أمرابط. الهجوم: عبد الرزاق حمد الله. ويسعى فيتوريا للعودة إلي طريق الإنتصارات بعد التعادل مع ضمك في المباراة السابقة ضمن الجولة السادسة عشر من مباريات الدوري السعودي.

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