الكشف عن حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

أعلنت لجنة الحكام التابعة لإتحاد الكرة السعودي عن طاقم التحكيم الذي سوف يقود مباراتي اليوم في الدوري السعودي.



والبداية مع مباراة النصر و الفتح في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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و يقود المباراة طاقم تحكيم مكون من: إيفان بيبيك، ويعاونه كلاً من دانيبرو ديورفيتش، وميلوفان ريستيش، وماجد الشمراني حكما رابعا، وماريو زيبتش حكما للفيديو.

ومباراة الأهلي و الإتفاق وهي ضمن الجولة السابعة عشر أيضاً من الدوري السعودي و سوف يقودها.

تركي الخضير، ويعاونه محمد البكري، وخلف الشمري، ومحمد الهويش حكما رابعا، والبيلاروسي كولباكوف حكما للفيديو.