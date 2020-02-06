شكرا لقرائتكم الخطيب يطير إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر إلي فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاشاعات هناك للاطمئنان علي حالته الصحية بعدما عاودت آلام الظهر محمود الخطيب في أوقات مختلفة اثناء ممارسة عمله في الأسابيع الماضية.

وأجري رئيس الأهلي اتصالات بكلا من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة قبل شهور ، وكذا الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي ثانية بعد خضوع رئيس الأهلي لأحدث أجهزة الاشعة العالمية وأكد علي حاجته الي برنامج تأهيلي خاص نفذه محمود الخطيب لمدة اسبوعين بأحدي المراكز الطبية الكبرى هناك.

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وقام رئيس الأهلي اليوم بزيارة الأستاذ الدكتور ياسر المليجي والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة وعرض عليه الامر كاملاً، وجاء رأيه بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي خاصة ان هناك تحسن نسبي بعد الإلتزام ببرنامجه العلاجي ،لذا استقر محمود الخطيب علي السفر إلي باريس وفقا للموعد الذي سيقوم بتحديده مع الطبيب الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلي أجتماعاً مهما خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل مناقشة عددة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمة هذه الملفات تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويترأس محسن صالح لجنة التخطيط التى تضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو وتعقد أجتماعات كل فترة من أجل مناقشة بعض الملفات والأمور التى تهم فريق الكرة وقطاع الناشئين وترغب اللجنة في عقد أجتماعاً مهماً خلال الفترة المقبلة لبحث مستجدات القطاع الكروي بالنادي والصفقات التى يحتاجها فريق الكرة وغيرها من الأمور والقضايا الهامة.