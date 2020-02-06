شكرا لقرائتكم هانى زادة يطالب بتأجيل القمة .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هاني زادة ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس :"أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى".
وأضاف :"لقاءات القمة لها متعة خاصة مباراة السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم 14 من فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
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