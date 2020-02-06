شكرا لقرائتكم هانى زادة يطالب بتأجيل القمة .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زادة ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس :"أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى".

وأضاف :"لقاءات القمة لها متعة خاصة مباراة السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".

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ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم 14 من فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.