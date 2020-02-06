شكرا لقرائتكم الزمالك يغرم فرجاني ساسي مالياً قبل مواجهة الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاقب مجلس إدارة نادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، بعدما استبعده من مواجهة الفريق ضد الحدود بالأمس ، وقبل ساعات من لقاء الاسماعيلي الهام فى الدوري والترجي التونسي فى السوبر الافريقي بقطر.

وغاب الدولي التونسي ساسي عن مران المستبعدين خلال فترة تواجد البعثة في أنجولا لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا .

وتغيب فرجاني عن 3 تدريبات مع زملائه المستبعدين من مواجهة أول أغسطس، مما أثار حفيظة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء لاستبعاده من مواجهة حرس الحدود التي أقيمت أمس الأربعاء.

وأكدت تقارير تونسية أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر معاقبة فرجاني لاعب خط وسط الفريق بعد أن غاب 3 حصص تدريبية قبل مواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إذاعة «شمس إف أم» أن الزمالك قرر معاقبة ساسي بغرامة مالية وتوجيه تحذير اللاعب بعد أن غاب على المران، والتي على إثرها تم استبعاده من مباراة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

فيما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أن يفصح عن قرار استبعاد ساسي من مباراة حرس الحدود مؤكدا أنه يتعلق به ورفض الحديث عن سر استبعاده.

Advertisements

وفاز نادي الزمالك بثنائية نظيفة على حرس الحدود ، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز.

وبحسب مصدر في الزمالك فإن إدارة الفريق غرمت ساسي مالياً بنصوص اللائحة وذلك بعد الإطلاع على تقرير مران المستبعدين من رحلة أنجولا الأخيرة والذي أثبت غياب ساسي عن 3 تدريبات هي إجمالي ما خاضه المستبعدون خلال تواجد الزمالك بأنجولا.

وأوقعت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا التي أقُيمت مساء أمس الأربعاء عن مواجهة الزمالك لفريق الترجي التونسي، حيث ستُقام مباراة الذهاب القاهرة يوم 29 من فبراير الجاري، فيما تُقام مباراة العودة بتونس يوم 6 من شهر مارس المقبل.