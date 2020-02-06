شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يزور الزمالك اليوم .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مقر نادى الزمالك، اليوم الخميس، بناءً على دعوة من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، من أجل افتتاح بعض المنشآت على رأسها جيمانزيوم النادى الجديد.

واجتمع الدكتور أشرف صبحى، اليوم، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي في أول اجتماع للمجلس بعد صدور قرار تشكيله من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة، وهم كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم، الدكتور حسين عمر، المهندس الاستشاري جمال حسن عفيفي، عمر توفيق بلبع رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم سابقاً، بالإضافة إلى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذي للإستاد، ووليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة، والمستشار ضياء الدرجلي المستشار القانوني للمجلس، وعدد من المستشارين بالوزارة.

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وجاء فى مستهل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة، بعرض أجندة المباحثات التي تضمنت تقديم ملخص لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة استاد القاهرة، والموقف الحالي للهيئة، ومشروعات التطوير المقترحة من خلال عرض تقديمي يوضح الأعمال المطلوبة، وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تطوير الصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة والانتهاء منها خلال الوقت المحدد استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر تنفيذها العام المقبل واتفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي على عقد اجتماع دورى كل أسبوعين؛ لمناقشة كافة التطورات الخاصة بتشغيل هيئة الإستاد، وأعمال التطوير والمشروعات المقترحة، واتخاذ القرارات المطلوبة في هذا الشأن في ضوء التوجه نحو تطوير هيئة الاستاد لتصبح هيئة رياضية متكاملة بشكل حضارى.

بينما من المنتظر أن يزور الدكتور أشرف صبحى مساءً نادى الزمالك حيث تحدد بصورة مبدئية السادسة من مساء اليوم، الخميس، لموعد الزيارة التى سيقوم فيها الوزير بافتتاح بعض منشآت القلعة البيضاء.