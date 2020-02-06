شكرا لقرائتكم كارتيرون ينقذ بعض الجمل الفنية قبل موقعة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض تقسيمة جماعية للفريق في نهاية التدريبات شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة والمقرر لها الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون ينقذ بعض الجمل الفنية قبل موقعة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.