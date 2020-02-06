شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم نادى الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، بفريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مباريات الدورى المصرى.

وتفوق بيراميدز أمام الأهلي في 3 مواجهات جمعت الفريقين بالموسم الماضي بواقع اثنين في الدوري وثالثة في الكأس.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى استمرار سلسلة الانتصارات المحلية بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، بالإضافة إلى تسجيل أو فوز على بيراميدز.

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وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر.

ويدخل بيراميدز هذه المواجهة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدفا، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري حتى الآن.