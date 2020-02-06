شكرا لقرائتكم تدريبات خاصة لزيزو وطارق حامد بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد بالجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية.

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