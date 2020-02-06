المنتخب الأولمبي يراقب مهاجم أرجيتوليس اليوناني

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جدة - عمرو شويل يراقب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، أحمد عاطف مهاجم وادي دجلة والمنتقل حديثا لنادي ارجيتوليس اليوناني علي سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر، من أجل ضمه لصفوف الفراعنة حال نال إعجاب أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني. ويفكر شوقي غريب في استدعاء هداف شباب وادي دجلة السابق صاحب الـ ٢٢ ربيعا خلال المعسكر القادم للمنتخب الأوليمبي والذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو خلال العام الجاري Advertisements وأجرى أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اتصالا هاتفيا باللاعب وأبلغه برغبة شوقي غريب في ضمه لمعسكر الفراعنة حال ظهوره بمستويات طيبة مع فريقه اليوناني، لاسيما وأن الجهاز الفني يخطط لضم اللاعبين المحترفين المميزين في أوربا خلال معسكر المنتخب الأولمبي القادم. يعد أحمد عاطف أحد هدافي دوريات الجمهورية في مسابقات الناشئين طوال السنوات الماضية وتلقي عدد من العروض الاحترافية الأخرى في سويسرا وبلجيكا عن طريق وكيله تامر النحاس قبل أن يستقر في النهاية علي عرض ارجيتوليس والذي شارك معه في المباراة الاخيرة بالدوري اليوناني كبديل.

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