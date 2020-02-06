شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد : إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري يوم 24 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن ، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى ، وهي المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.

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