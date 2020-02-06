شكرا لقرائتكم طارق يحيى يتعرض لأزمة صحية في أحد مستشفيات المهندسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، فجر اليوم الخميس، لأزمة صحية دخل علي اثرها احد مستشفيات منطقة المهندسين لتلقي العلاج، وأكد عبد الرحمن نجل طارق يحيى أن حالة والده فى تحسن بعد أن تلقي العلاج.

من جانبه وجه طارق يحيى الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور على ثقتهم، وعودته لرئاسة قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بالقطاع وتطويره.

وكان طارق يحيى استقال من تدريب طلائع الجيش بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/ 0، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع .

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وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0، ثم الإسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0، وتعادل فى ثلاثة مواجهات ايضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.

آخر مهمة تدريبية لطارق يحيى قبل تدريب الطلائع كانت قيادة سموحة، قبل أن يتولى مسئولية تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع المدير الفنى السابق ميتشو.

وسبق ليحيى تدريب الجيش بين يوليو 2015 ويوليو 2016، قبل أن يتولى مسئولية الفريق مرة أخرى فى عام 2017 وتعد هذه هى المرة الثالثة التى ظهر فيها طارق يحيى مديراً فنياً للطلائع .

صاحب الـ58 عاما لعب 59 مباراة مع طلائع الجيش فى الثلاث ولايات، فاز فى 15 وتعادل فى 20 لقاء وخسر فى 24 مواجهة .

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.