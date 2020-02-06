شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تأهيل لشيكابالا.. وتدريبات استشفائية للأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب إصابة عضلية والتي ابعدته عن المشاركة في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وسيتم تخصيص برنامج تأهيلي للاعب بداية من مران غدا لتجهيزه للمباريات المقبلة.

فيما خاض لاعبو الزمالك محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وحازم إمام وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم وطارق حامد والذين خاضوا مباراة أمس أمام حرس الحدود بشكل أساسي تدريبات استشفائية وفك العضلات تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.