شكرا لقرائتكم ميرانديس يواصل مغامرته ويقصي فياريال بعد سلتا وإشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ميرانديس مغامرته ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما بات أول المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه المثير 4 - 2 على ضيفه فياريال يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.
وتقدم ميرانديس، الممثل الوحيد لفرق دوري الدرجة الثالثة الإسباني في البطولة، بهدف مبكر عن طريق لاعبه ماتيوس أياس في الدقيقة 17، لكن خافيير أونتيفيروس تعادل لفياريال في الدقيقة 32. وأعاد مارتين ميركيلانز التقدم لميرانديس من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.
وسرعان ما تعادل فياريال بهدف عبر لاعبه سانتي كازورلا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء أيضا، غير أن ميرانديس رد بهدفين عن طريق أودي أونيانديا وأنطونيو سانشيز في الدقيقتين 58 و90.
يذكر أن ميرانديس يحتل المركز الثاني عشر حاليا في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني.
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