شكرا لقرائتكم رومينيغه: أقنعت غوارديولا بعدم اعتماد نوير في خط الوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه بذل مجهودا لإقناع بيب غوارديولا مدرب الفريق السابق بالتخلي عن فكرة الاستعانة بالحارس مانويل نوير في خط الوسط خلال أيامه مع الفريق.

وأبلغ رومنيغه مجلة النادي "أتذكر بعد فوزنا ببطولة خلال قيادة غوارديولا للفريق انه كان يفكر جديا في الاستعانة بمانويل نوير في خط الوسط خلال مباراة".

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وتابع "بذلت مجهودا لإقناع غوارديولا بالتخلي عن تلك الفكرة حيث كان البعض سيتهم المدرب بالغرور والتكبر على المنافسين".

وكان بايرن يهيمن على الدوري الألماني وقتها وأقر رومنيغه بأن قدرات نوير في التعامل بقدمه مع الكرة تجعل هذه الفكرة تبدو مقبولة. وقال "أحدث نوير ثورة في مركز حراسة المرمى" رغم أن الكولومبي رينيه هيغيتا كان يجيد اللعب بقدميه في فترة التسعينيات وكان المكسيكي خورخي كامبوس يلعب أحيانا كمهاجم مع فريق أونام.

وفاز غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات خلال ثلاثة مواسم قاد فيها بايرن لكن لقب دوري الأبطال راوغه مع الفريق.