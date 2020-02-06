هل يؤجل اتحاد الكرة قمة الأهلي والزمالك؟

تدور حالة من الغموض داخل أروقة اتحاد الكرة بشأن مصير مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها 24 فبراير الحالي بالقاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة بحسب موقع أخبار اليوم.
والذي أشار إلى أن اتحاد الكرة لم يناقش حتى الآن مصير مباراة القمة، انتظارا للموقف الأمني بشأن الموافقات على موعدها.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 20 فبراير الحالي على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في مباراة كأس السوبر المصري.
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