اتحاد الكرة يخاطب الأمن بشأن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

تمسكت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري بإقامة مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها المحدد سلفا يوم 24 فبراير الحالي بعد ترحيلها من الجولة الرابعة إلى نهاية الدور الأول، وفقا لأخبار اليوم المصرية .

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن اللجنة الخماسية أرسلت خطابا رسميا لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي يؤكد إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز يوم 24 فبراير الحالي.

وتضمن خطاب الجبلاية التأكيد على استضافة ستاد القاهرة لمباراة الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الحالي دون أي تأجيل من شأنه أن يهدد مصداقية اتحاد الكرة ويضر بصناعة كرة القدم المصرية.

ونفى المصدر كل ما تردد بشأن إمكانية تأجيل المباراة أو ترحيلها لموعد آخر حتى مع انشغال الجدول الخاص بالأهلي والزمالك بمباريات إفريقية.