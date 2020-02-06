شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال أيام لإجراء فحوصات طبية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما عاودته آلام الظهر فى أوقات مختلفة أثناء ممارسة عمله فى الأسابيع الماضية.

وأجرى رئيس الأهلى اتصالات بالطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج فى فرنسا والذى رفض التدخل الجراحى ثانية بعد خضوع رئيس الأهلى لأحدث أجهزة الأشعة العالمية، وأكد حاجته إلى برنامج تأهيلى خاص نفذه محمود الخطيب لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى هناك.

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وزار رئيس الأهلى اليوم الدكتور ياسر المليجى والذى يتابع حالته منذ فترة طويلة وعرض عليه الأمر كاملاً، وجاء رأيه بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي، خاصة أن هناك تحسنا نسبيا بعد الالتزام ببرنامجه العلاجى، لذا استقر محمود الخطيب على السفر إلى باريس وفقا للموعد الذى سيحدده مع الطبيب الفرنسى خلال الأيام المقبلة.

وتعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى اجتماعاً مهماً خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور محمود الخطيب رئيس النادى، لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها هذه الملفات تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرأس محسن صالح لجنة التخطيط التى تضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو وتعقد اجتماعات كل فترة من أجل مناقشة بعض الملفات والأمور التى تهم فريق الكرة وقطاع الناشئين وترغب اللجنة فى عقد اجتماعاً مهماً خلال الفترة المقبلة لبحث مستجدات القطاع الكروى بالنادى والصفقات التى يحتاجها فريق الكرة وغيرها من الأمور والقضايا المهمة.