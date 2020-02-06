شكرا لقرائتكم خبر عن الأوغندى كادو يصل الإسماعيلية وينتظم فى تدريبات الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأوغندى باتريك كادو مهاجم الإسماعيلى الجديد إلى مقر النادى بعد إنهاء إجراءات دخوله للأراضى المصرية، ووقع اللاعب الدولى على عقود انضمامه للدراويش تمهيدا للانتظام مع الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى. وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الزمالك الأحد المقبل فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المحلى، وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

وأبدى المدير الفنى رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.

تأتى هذه الصفقة استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية.