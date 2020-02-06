شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. مهاجم جديد من الدورى اليونانى على رادار المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، أحد المحترفين فى الدورى اليونانى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، لضمه لصفوف الفراعنة حال نال إعجاب أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

ويفكر شوقى غريب فى استدعاء المهاجم صاحب الـ22 عاماً في المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبى، والذى يستعد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو خلال العام الجارى.

لمزيد من التفاصيل عن المهاجم بأحد الاندية اليونانية الذى يرغب غريب فى ضمه، اضغط هنا

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جدير بالذكر أن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أعرب عن سعادته بالجائزة التى حصل عليها مصطفى محمد، نجم هجوم فريق نادى الزمالك، كأفضل لاعب صاعد فى مصر لعام 2019 باستفتاء رابطة النقاد الرياضيين.

وكشف غريب عن شرط الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبى فى دورة طوكيو 2020، مشيراً إلى ضرورة مشاركة اللاعب مع فريقه فى المباريات الرسمية، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الجميع..

تلقى المنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالامارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا فى نفس التوقيت .

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبي بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة.