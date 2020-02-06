شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى أول اجتماع للمجلس بعد صدور قرار تشكيله من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، الدكتور حسين عمر أمين أستاذ بجامعة حلوان، المهندس الاستشارى جمال حسن عفيفى، ووليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة، عمر توفيق بلبع رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم سابقاً، بالإضافة إلى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذى للاستاد، والمستشار ضياء الدرجلى.

من جهته أكد اللواء على درويش، المدير التنفيذى لـهيئة استاد القاهرة ، أن الملعب سيتم إغلاقه للصيانة بداية من شهر أبريل المقبل لزرع البذور الصيفية وريها، ولمدة 3 أشهر، وذلك بحسب الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب.

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وكان ”الخليج 365” قد انفرد بقرار رئيس استاد القاهرة بإغلاق الملعب لمدة 3 أشهر بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة، فى تصريحات تليفزيونية، "سنخاطب اتحاد الكرة الثلاثاء لترتيب مواعيد رى الملعب"، مضيفاً "لكن بداية من شهر أبريل المقبل سنغلق الملعب حتى نهاية الموسم من أجل زرع البذور الصيفية للأرضية، وهذا ليس إغلاق لكن صيانة طبقا للعقد المُبرم مع الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب".

وأضاف اللواء على درويش، "أبلغت وزير الرياضة بالأمر باعتباره يمثل الجهة المسؤولة عن الاستاد".