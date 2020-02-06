شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج من انتفاضة المقاصة مع أمونيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى ، لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق مصر المقاصة فى مباراة الفريقين المقبلة، لاسيما أنها الأولى للفريق الفيومى تحت القيادة الفنية للنيجيرى إيمانويل أمونيكى الذى تولى المسئولية منذ أيام قليلة.

مختار أكد للاعبيه أنه لا بديل أمام الفريق سوى حصد النقاط الثلاث للتخلص من نغمة التعادلات واقتحام المربع الذهبى.

وينهى فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار، غداً الجمعة، استعداداته لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويخوض الفريق تدريبه الرئيسى باستاد المصانع الحربية على أن يعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى سبعة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكهم 25، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلها .

Advertisements

وبعيداً عما سبق استطاع أحمد شديد قناوى لاعب فريق الإنتاج الحربى أن يسطر اسمه فى ذاكرة التاريخ الكروى، بعدما عادل الرقم القياسى لحسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى، برصيد 119 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك فيها قناوى مع فريقه والتى عادل بها رقم أسطورة الشواكيش، أمام الاتحاد السكندرى بالجولة السادسة عشرة من البطولة المحلية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويسعى أحمد شديد أن يتخطى رقم الشاذلى من خلال المباراة المقبلة لفريقه، حيث يلتقى الإنتاج مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشر ليصل إلى المباراة رقم 120 فى مسيرته الكروية، التى يشارك بها على التوالى، على أن تكون مباراة مصر المقاصة هى بوابة لاعب الانتاج الحربى للانفراد بالرقم القياسى فى المشاركة بالمباريات على التوالى.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفًا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.