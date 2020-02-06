شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: 9 ميداليات للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة تفوق مجموعة من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تتبناه الوزارة، أثناء مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة المقامة بالجزائر.

وشهدت البطولة فوز اللاعبين المصريين بـ9 ميداليات فى يومها الثانى، بواقع 8 ميداليات ذهبية وميدالية فضية فى أوزان مختلفة، حيث فاز بالميداليات الذهبية اللاعبين كل من: "عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، وعبدالرحمن السيد، وخالد سالم، ومحمد طارق، وعمر بدر، ومحمد مصطفى الشامى، وأدهم عبدالله"، بينما حصل مؤمن إبراهيم على الميدالية الفضية.

Advertisements

وتؤهل بطولة أفريقيا للمصارعة للشباب تحت 17 عاما اللاعبين المصريين للمشاركة فى بطولة العالم، وشارك فى البطولة الأفريقية عدة منتخبات منهم تونس والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا.

ويعد المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة من البرامج المهمة التى تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة فى الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف الألعاب ودعمهم وصقل موهبتهم ليكونوا نواة للمنتخبات المصرية ويحققون الانجازات فى المحافل الدولية.

وتفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الاحد الماضى، تدريبات اللاعبين المشاركين فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تتبناه الوزارة، وذلك فى ألعاب "تنس الطاولة، المصارعة، رفع الأثقال"، وحرص الوزير على تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم، وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم من جهد خلال فترة التدريبات ليكونوا أبطالًا واعدين يحققون الإنجازات ويمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.