شكرا لقرائتكم خبر عن نهال طارق تحصد برونزية بطولة هولندا للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت نهال طارق، لاعبة المنتخب الوطنى للرماية، على برونزية منافسات المسدس فى بطولة هولندا الدولية التى انطلقت اليوم بعد حصولها على المركز الثالث.

وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين، هدير السيد مخيمر وفريدة خالد ومحمد حمدى عبد القادر فى منافسات البندقية وسامى عبد الرازق وحافظ جمال حافظ ومسكات على إسماعيل ورضوى عبد اللطيف ونهال طارق ويارا عصام وسالى حمدى عبد الحكيم فى منافسات المسدس، ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وغادرت صباح الثلاثاء بعثة منتخب مصر للرماية إلى هولندا للمشاركة فى التدريب الرسمى الذى أقيم أمس الأربعاء .

وحصل الفريق المصرى المختلط مؤخرا على الميدالية الذهبية والفضية فى البطولة العربية للرماية بالمغرب في منافسات التراب، وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجى المختلط ماجى عشماوى وعبد العزيز محيلبة والفضية من نصيب الزوجى سوزان جابر ومحمد خلف.

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وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير الجارى أيضًا، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

وحصلت بعثة الرماية فى منافسات البطولة العربية بالإمارات مؤخرا على 7 ميداليات متنوعة شهر ديسمبر الماضى على صعيد المسدس والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء وسامى عبد الرازق على المركز الرابع رجال، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات على فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.