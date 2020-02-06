شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز.. 15 معلومة عن قمة مباريات الأسبوع الـ16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ملعب الدفاع الجوى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، لقاءً مرتقباً بين بيراميدز والأهلي بصافرة الدولى إبراهيم نور الدين فى قمة مباريات الجولة السادسة عشرة بالموسم رقم 61 من مسابقة الدورى الممتاز المصرى لكرة القدم.

ويرصد الخليج 365 15 معلومة عن مباراة الليلة:

1- بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

2- الأهلى فى المركز الأول برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

3- حول بيراميدز تأخره أمام نادى مصر بهدف لفوز (2 – 1) فى الجولة الخامسة عشرة.

4- حقق الأهلى فوزه الثانى عشر على التوالى أمام ملاحقه المقاولون العرب (2 – 0) فى الجولة الرابعة عشرة وهى أفضل بداية له فى المسابقة منذ موسم 2002 – 2003 مع الهولندى جو بونفرير.

5- 6 مباريات جمعت الفريقين منذ صعود بيراميدز تحت مسمى (الأسيوطى سبورت) موسم 2014 – 2015.

6- الكفة تميل لمصلحة الأهلى بـ3 انتصارات و8 أهداف مقابل فوزين و3 أهداف لبيراميدز، وحضر التعادل بينهما مرة واحدة.

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7- فرض بيراميدز تفوقه على الأهلى فى آخر 4 مواجهات فى كأس مصر بالموسم قبل الماضى والدورى والكأس الموسم الماضى.

8- يغيب عن صفوف بيراميدز عدد من أبرز لاعبيه، كالحارس أحمد الشناوى والبوركينى إيريك تراورى والأوغندى عبده لومالا ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد هداف الفريق والدورى برصيد 12 هدفاً.

9- المخضرم وليد سليمان فى صدارة هدافى الأهلى برصيد 6 أهداف يليه حسين الشحات بـ 5 أهداف.

10- الثنائى عبد الله السعيد ومحمد فاروق (غائبين) أفضل صناع الأهداف فى بيراميدز برصيد 4 تمريرات لكل منها.

11- الثنائى على معلول ومحمد مجدى "قفشة" أفضل صناع الأهداف فى الأهلى برصيد 5 تمريرات لكل منها.

12- يقود السويسرى رينيه فايلر (46 سنة) فريق الأهلى منذ 31 أغسطس 2019.

13- الكرواتى أنتى شاتشيتش (66 سنة) تولى المهمة الفنية فى بيراميدز بتاريخ 27 ديسمبر الماضى خلفاً للفرنسى المقال سباستيان ديسابر.

14- تضم قائمة بيراميدز 5 لاعبين أجانب وهم الإيفوارى ويلفريد كانون والأوغندى عبدو لومالا والبوركينى إيريك تراورى والتونسى عمر العيونى والغانى جون أنطوى.

15- 4 لاعبين أجانب فى قائمة الأهلى وهم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج و الأنجولى جيرالدو دا كوستا والوافد الجديد السنغالى أليو بادجي.