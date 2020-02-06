شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو الزمالك عن حسم الأهلى لقب الدورى وتمرد الدكة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف لاعبو الزمالك العديد من الأمور الشائكة التى شهدتها المرحلة الماضية، عقب استعادة الانتصارات بالفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز، والتى أدت إلى ارتقاء الفريق للمركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة.

ورد محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الأبيض، حول حقيقة تمرد أو غضب لاعبى الزمالك المستبعدين من المشاركة لبعض الفترات خلال المرحلة الماضية من عدمه، قائلاً، "شرف لأى لاعب أن يمر من أمام الزمالك، فما بال أحد باللعب به، وأتمنى مساندة الجماهير لجميع اللاعبين".

وجاءت تصريحات عنتر عقب مشاركته بديلاً أمس أمام الحدود، والتى أهدر فيها فرصة محققة بعد انفراده بمرمى حرس الحدود، والتى أبدى حزنه الشديد لإهدار تلك الفرصة.

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وعن حسم لقب الدورى لصالح الأهلى، قال حازم إمام قائد الفريق الأبيض، "لا يزال أمامنا دور كامل فى الدورى، ولقب البطولة لم يُحسم، ومن يقول إن الدورى راح لا يستحق أن يتواجد فى الزمالك، كل هدفنا فى المرحلة الحالية كان حصد ست نقاط قبل السفر لمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقي، وهو ما تحقق بحصد ثلاث نقاط أمام الحدود، ونسعى لحصد الثلاث نقاط الأخرى الأحد المقبل أمام الإسماعيلى حتى نغلق صفحة الدورى بصورة جيدة ثم نركز فى السوبر الأفريقى لحصد لقب تلك البطولة وإسعاد الجماهير".

أما إسلام جابر، جناح الزمالك، فأكد على تصريحات عنتر بأن لاعبى الفريق لا تشغلهم فكرة المشاركة أو الاستبعاد قائلا، "أقدم أقصى ما لدى فى التدريبات، وأترك مسألة المشاركة من عدمه للجهاز الفنى، تعاهدنا جميعا أنه لا يوجد مجال لفقدان نقاط جديدة بعد التعثر أمام وادى دجلة بالتعادل 1 / 1 ونسعى فى المرحلة للفوز بجميع المباريات".

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل، فى الجولة الـ17 بالدورى، والتى يرتبط بعدها الأبيض بمجموعة من المواجهات المتلاحقة بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الحالى و6 من شهر مارس القادم بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.