شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يرد على مشجع زمالكاوي بعد سخريته من لقاء الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق وائل جمعة على مشجع زمالكاوى بعد سخريته من مقابلة الأهلى مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد كتب وائل جمعة عبر حسابه بموقع "تويتر":" فرصة وجاتلك يا أهلى.. نفتكر الوعد ونكون قد الوعد.. وكلنا معاك يا أهلى"، فيما رد المغرد، قائلا:"خمسة يا جماعة نفهم"، فى محاولة لتذكير الأهلى بخسارته من صن داونز بخمس أهداف فى المباراة التى جمعتهما العام الماضى، ولكن جاء رد جمعة سريعا "ينفع ستة"، فى إشارة لمبارة 6-1 الشهيرة.



وائل جمعة

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.

والتقى الفريقان فى نفس الدور لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الماضى، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما اكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقى سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائى للبطولة، وسبق وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

وجاءت مباريات دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، كالتالى:

الزمالك × الترجى التونسي

الأهلى × صن داونز الجنوب أفريقى

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الوداد المغربى × النجم الساحلى التونسي

الرجاء المغربى × مازيمبى الكونغولى

موعد مباريات دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

جدير بالذكر أن الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا، في أخر نسختين، بينما يمتلك الأهلى، الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 8 ألقاب.

وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2019 - 2020، يوم 29 مايو المقبل.