شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. غياب الونش.. تدريب إضافى لحامد وزيزو.. وتقسية فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الزمالك، عن تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفني، على هامش الاستعدادات التي يخوضها الأبيض حاليا لمواجهة الإسماعيلى، فى اللقاء الذى سيقام فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى غياب الونش عن تدريبات الزمالك نظراً لحصوله على راحة سلبية حيث سيغيب عن الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى، بسبب الإيقاف، لحصوله على 3 إنذارات عقب حصوله على إنذار أصفر، فى مباراة حرس الحدود، التي جمعت الأبيض مع الحرس، أمس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى، في اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو.

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بينما خاض محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وحازم إمام وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم وطارق حامد لاعبى الفريق الذين خاضوا مباراة أمس أمام حرس الحدود بشكل أساسي تدريبات استشفائية وفك العضلات تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

فيما خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التدريبات، اليوم، الخميس، فقرة تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد لاعبى الوسط، قبل التدريبات الاستشفائية، وجاء المران الإضافى عبارة عن الجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية بعدما فضل الجهاز الفني عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب خوضهما لقاء أمس أمام حرس الحدود تجنبا لتعرضهما للإجهاد قبل المواجهات المتلاحقة التي يرتبط بها الفريق في المرحلة المقبلة.

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على خوض الفريق لتقسيمة في نهاية التدريبات شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة وقام كارتيرون بمنح تعليمات للاعبين أثناء التقسيمة لتوجيههم وتنفيذ المطلوب منهم قبل لقاء الإسماعيلى.